شكرا لقرائتكم خبر عن الدحيمي يستقبل لجنة التسليم والأستلام لمكتب هيئة الأراضي بالمهرة والان مع التفاصيل

أستقبل فضل صلاح الدحيمي مدير عام المسيلة ، صباح اليوم الخميس الموافق 13/12/2018 بمكتبة ، لجنة التسليم والأستلام

وجاء ذلك برئاسة سالم عبدالله اليعقوبي نائب مدير عام هئية الاراضي والتخطيط م/المهره ، وذلك لتسيلم وأستلام مكتب هيئة الأراضي بالمديرية من المدير السلف الأخ سالم سعد عبدالله عكشوت ، للمدير الخلف الأخ سالم سعيد بخيت الزويدي .

حيث تم التسليم والأستلام بطريقة سلسة في جواء تسودها روح الأخوه والتعاون المتبادل ، كما وجهه اليعقوبي رئيس لجنة التسليم والأستلام كلمة شكر وتقدير للأخ سالم سعد عبدالله عكشوت المدير السلف على مابدله من جهود خلال فترة عمله ، ومؤكداً للمدير الخلف بأن مكتب هيئة اللأراضي بالمحافظة لن يذخر جهداً في تذليل الصعاب التي قد تواجهه في المرحلة القادمة ، متمنياً له النجاح والتوفيق في عمله .

وفي الأخير أستمع الحاضرين الي كلمة الاستاذ فضل الدحيمي مدير عام المسيلة ، حيث تقدم بالشكر والتقدير للأخ سالم سعد عبدالله عكشوت على مابدله من جهود خلال فترة عمله وتعاونه مع السلطة في أمور عديدة ، كما توجه بالشكر للجنة التسليم والأستلام على تكبدهم عناء السفر خلال رحلتهم من أجل تنفيد مهمتهم وأنجاحها.

مؤكداً بأن السلطة المحلية بالمديرية سوف تقوم بتسهيل مهمة سالم سعيد بخيت الزويدي المدير الجديد لهئية الأراضي بالمديرية ، مما سوف ينعكس إجابياً لخدمة المواطنين .