شكرا لقرائتكم خبر عن جميح يعلق على تصريحات رئيس وفد الإنقلابيين بمشاورات السويد والان مع التفاصيل

علق الكاتب الصحفي، محمد جميح، اليوم الخميس، على تصريحات رئيس وفد الإنقلابيين محمد عبدالسلام فليته.

وأضاف جميح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "اليمن العربي" - "قال رئيس وفد الحوثيين إلى محادثات السويد محمد عبدالسلام إنهم قدموا تنازلات كبيرة في اتفاق اليوم في الحديدة،لتجنيبها الحرب".

وأشار إلى أن "الاتفاق جاء بعد وصول طلائع العمالقة إلى مشارف الميناء يا فليتة".

واختتم "لكن،من المهم أن التنازلات على الورق،يقابلها تنازلات على الأرض.

هناك خطوات مزمنة، وسنرى".