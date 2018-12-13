شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد امرأتين داخل منزل فجرته مليشيا على رأس ساكنيه في تعز والان مع التفاصيل

استشهدت امرأتين في حادثة تفجير مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم لمنزل في قرية القلعة غربي محافظة تعز. وقال مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن عناصر المليشيات قامت بزراعة الغام في محيط المنزل وتدميره على رؤوس ساكنيه مما أدى إلى مقتل امرأتين وإصابة آخرين. وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهدافها للسكان المدنيين بشكل متعمد موقعة مئات الشهداء والجرحى بصفوفهم ملحقة أضرار جسيمة بالمنازل والممتلكات .

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