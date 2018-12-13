شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين المعرض التشكيلي ”من أجل مناصرة فتح مطار الريان“ بالمكلا والان مع التفاصيل

دشن صباح اليوم الخميس، بقاعة متطوعون بمدينة المكلا، المعرض التشكيلي ”من أجل مناصرة فتح مطار الريان “ والذي يأتي بتنظيم من فريق نساء من أجل السلام، واللجنة الأهلية المجتمعية بحضرموت .

وقد احتوى المعرض التشكيلي على العديد من الرسومات الهادفة، والمعبرة عن مدى معاناة أهالي حضرموت، من استمرار إغلاق مطار الريان الدولي، لقرابة الأربع سنوات .

وخلال المعرض تحدث عضو اللجنة الأهلية المجتمعية ”محمد الحامد“ أن هذا المعرض يأتي بعد سلسلة من ورش العمل التي نظمتها ”فريق نساء من أجل السلام“ و”اللجنة الأهلية المجتمعية“، والتي بينت الأضرار من إغلاق مطار الريان، وأن المعرض جاء لإيصال صوت ”المجتمع الحضرمي“ لأصحاب القرار للإسراع في فتح المطار.

كما عبر ”الحامد“ عن شكره للجهود التي بذلها محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني في إعادة تأهيل المطار متمنياً افتتاح المطار بالتزامن مع مطلع العام القادم .

ومن جانبه فقد اعرب الشخصية الإجتماعية ”محمد بن علي جابر“ عن سعادته بحضور افتتاح المعرض التشكيلي، الذي اعتبره بسيط ومتواضع لكنه كبير في أهدافه، كونه يعبر عن مدى معاناة الناس من إغلاق المطار الذي يعتبر شي ضروري وفتحه جانب إنساني.

وأضاف ”بن علي جابر“ قائلاً : «أن الاستمرار في إغلاق المطار ربما مستقبلاً يثور الناس بسببه، فهم الآن يطالبون بفتحه بشكل حضاري، لكن بكرة قد يكون على شكل وقفات في الشوارع وإغلاقها، فأتمنى من الجهات ذات العلاقة الإسراع في فتح المطار للتخفيف من معاناة الناس وخصوصاً المرضى .