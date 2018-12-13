شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أرصاد يتوقع: منخفض جوي يؤثر على أجواء المملكة الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الدكتور مازن السلمي، خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ، حدوث منخفض جوي على بلاد الشام الأسبوع المقبل، بمشيئة الله.

وأضاف السلمي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه من المتوقع تساقط للثلوج والله أعلم، وربما يمتد تأثير المنخفض على أجزاء من المملكة ومن بينها سواحل البحر الأحمر.