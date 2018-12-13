السجن 3 سنوات لمايكل كوهين محامي ترامب السابق

قضت المحكمة الفيدرالية الأمريكية، الأربعاء، بالسجن 3 سنوات على مايكل كوهين المحامي السابق لدونالد ترامب بعد إدانته بجرائم عدة.

وأقر كوهين بذنبه في قضية التهرب الضريبي والإدلاء بشهادات كاذبة لمؤسسة مالية، والحصول على مساهمات غير قانونية للحملة الانتخابية الرئاسية، والإدلاء بإفادات كاذبة للكونجرس.



وقال محامي ترامب أثناء طلبه تخفيف الحكم عليه من القاضي الأمريكي وليام بولي، إنه يتحمل مسؤولية جرائمه، "ومن بينها تلك التي يمكن أن تورط رئيس الولايات المتحدة".

وكان ترامب صرح سابقا أن انتهاكات محاميه السابق مايكل كوهين بشأن تمويل حملته الانتخابية "ليست جريمة"، وكتب على تويتر "أقر مايكل كوهين بذنبه في تهمتين تتعلقان بانتهاكات في تمويل الحملة الانتخابية، وهما ليستا جريمة".



وقال الرئيس الأمريكي، إن "الرئيس (الأمريكي) السابق باراك أوباما عانى من انتهاك تمويلي كبير لحملته الانتخابية، وتمت تسوية الموضوع بسهولة".‎