مؤسسة متخصصة تستبعد اضطراب أسعار النفط بسبب تخفيضات أوبك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوبك اتفقت مع شركائها على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا

قالت "ريستاد إنرجي" المؤسسة المتخصصة في استشارات النفط والغاز إن تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، لن تؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار النفط.



وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن المؤسسة، فإن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها سيكونون بحاجة إلى المزيد من خفض الإنتاج خلال 2019 لكي يعود خام القياس العالمي مزيج برنت إلى مستوى 70 دولارا للبرميل.

وأوضحت: "التخفيضات المتفق عليها حاليا لن تكون كافية لضمان تعاف فوري ومستدام في أسعار النفط".

وكانت المنظمة قد اتفقت مع حلفائها بقيادة روسيا، الأسبوع الماضي، على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.

وقالت "ريستاد إنرجي" إن أوبك بحاجة إلى إبقاء الإنتاج دون المستوى المستهدف البالغ 31.8 مليون برميل يوميا في 2019 بمقدار 700 ألف برميل يوميا، لكي تتعافى أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت وتصل إلى 70 دولارا للبرميل.

وتذبذبت أسعار النفط في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي من ناحية، وتلقي دعم من خفض الإنتاج من ناحية أخرى.