تعرف على بنود الاتفاق بين الشرعية والانقلابيين بشأن الأزمة في الحديدة

تختتم اليوم في ضواحي العاصمة السويدية، بحضور دولي واسع، الجولة الأولى من مشاورات السلام اليمنية.

ووضعت الحكومة الشرعية بنود اتفاق في القمة التي تستضيفها السويد بشأن الحديدة، وسط توقعات بأن يتفق الطرفان على توقيع اتفاق إطار للحل الشامل.

وفيما يلي ينشر 'الخليج 365 ' تلك البنود التي ورد فيها:

- وقف فوري لإطلاق النار في الحديدة على ان يكون هناك انسحاب من مدينة الحديدة وموانىء الحديدة والصليف ورأس عيسى وفق جدول زمني تحددة الأمم المتحدة.

- إزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في مدينة الحديدة، وإنشاء لجنة تنسيق لإعادة انتشار القوات المشتركة ومتفق عليها برئاسة الأمم المتحدة، في موانىء الحديدة والصليف ورأس عيسى، والالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من قبل طرفي الحرب إلى المحافظة.

- تضم اللجنة أعضاء من الطرفين لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار، ويقدم رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار تقارير أسبوعية من خلال الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي.

- ايداع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعة الموجود بالحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في جميع محافظات الجمهورية اليمنية دون استثناء اي محافظة.