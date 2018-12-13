"مفيش أمطار بس البسوا تقيل".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

كتب- معتز عباس:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا نعيش طقسًا شتويًّا دافئًا على كل الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلًا حتى الصباح الباكر، مع انتشار للسحب المنخفضة والمتوسطة، وتغيب الشمس بعض فترات النهار على شمال البلاد، وتوجد الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وأضاف عبدالعال، في مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "Dmc"، اليوم الخميس، أنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار هذا الأسبوع، متابعًا: "بقالنا 3 أسابيع كل نهاية أسبوع بيكون فيه سقوط للأمطار، لكن الأسبوع دا إجازة مفيش أمطار".

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع أن نشهد فرصًا لسقوط الأمطار في الأيام القادمة، مثلما حدث الأسبوع الماضي، لكن هذا الأسبوع سيكون الجو فيه لطيفًا على كل أنحاء الجمهورية ولا توجد فرص لسقوط الأمطار.

وحذَّر رئيس هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة حتى في ساعات النهار التي تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وقائدي المركبات بتوخِّي الحيطة في أثناء القيادة في الصباح الباكر، واتباع تعليمات المرور بكل دقة، حفاظًا على سلامتهم.