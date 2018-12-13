كتائب "القسام" تنعى البرغوثي ونعالوة وتتبنى عمليتي "عوفرا" و"بركان"

دبي - بواسطة محمد فارس © AFP

نعت كتائب "الشهيد عز الدين القسام" أشرف نعالوة، وصالح البرغوثي، اللذين قتلا اليوم الخميس في رام الله ونابلس في عمليتين منفصلتين لقوات الجيش الإسرائيلي.

وتوعدت الكتائب بتنفيذ المزيد من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي قائلة في بيان لها: "إن المقاومة ستظل حاضرة على امتداد خارطة الوطن، ولا يزال في جعبتنا الكثير مما يسوء العدو ويربك كل حساباته".

وأضافت: "على العدو ألا يحلم بالأمن والأمان والاستقرار في ضفتنا الباسلة، فجمر الضفة تحت الرماد سيحرق المحتل ويذيقه بأس رجالها الأحرار من حيث لا يحتسب العدو ولا يتوقع".

وشددت على أن "كل محاولات وأد المقاومة وكسر سلاحنا في الضفة ستبوء بالفشل، وستندثر كما كل المحاولات اليائسة للغزاة والمحتلين وأذيالهم على مدار التاريخ". موجهة التحية لأهالي الضفة والقدس "وكل الذين يضحون بكل شيء من أجل كرامتهم وقدسهم وأرضهم، وحيث كل الشرفاء الذين يحمون المقاومين ويوفرون لهم المأوى وكل ما يستطيعون".

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، عن مقتل منفذ عملية بركان، أشرف نعالوه في مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس.

وكان الشاب نعالوه، قد نفذ عملية إطلاق نار قبل أكثر من شهرين، في المنطقة الصناعية (باركان) جنوب نابلس، أسفرت عن مقتل مستوطن ومستوطنة، وإصابة ثالثة.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قتل الشاب صالح عمر صالح البرغوثي (29 عاما) من سكان قرية كوبر غرب رام الله، برصاص قوات خاصة إسرائيلية بالقرب من بلدة سردا شمالا.

المصدر: RT + وكالات