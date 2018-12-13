دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تطلق رسمياً كاميرات الأكشن YI وYI 4K في 17 من ديسمبر ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شاومي عن خططها لإطلاق كاميرات الأكشن YI وYI 4K في 17 من ديسمبر حصرياً في Flipkart في الهند، والتي توفرت على Amazon بشكل غير رسمي خلال العام الماضي.

حددت شاومي 17 من شهر ديسمبر لإطلاق كاميرات الأكشن YI وYI 4K في الهند، حيث من المقرر أن تتوفر حصرياً في Flipkart.

مواصفات كاميرة YI action

مستشعر سوني IMX206 بدقة 16 ميجا بيكسل، مع حجم مستشعر 1/2.3، وفتحة عدسات f/2.8، بمجال رؤية 155 بزوايا واسعة، كما تدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية، ودقة 720 بيكسل عند 120 إطار لكل ثانية.

يضم شريحة Ambarella A9SE مع تشفير H.264

ميكروفون وصوتيات مدمجة، مع اثنان من القنوات، تدعم تردد 96KHz، و 92dBA SNR

فتحة لبطاقة ذاكرة خارجية MicroSD

تدعم الإتصال بشبكات WiFi 802.11 b/g/n Wi-Fi بتردد 2.4GHz و 5 GHz، والبلوتوث 4

بطارية بعمر شحن 95 دقيقة مع تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية

مواصفات كاميرة Yi 4K action

مستشعر سوني IMX377 بدقة 12 ميجا بيكسل، مع حجم مستشعر 1/2.3، وعدسات 7P، مع فتحة f/2.8، بمجال رؤية 155 درجة مع زوايا واسعة

دعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، وتسجيل فيديو 1080 بيكسل عند 120 إطار لكل ثانية، وبدقة 720 بيكسل عند 240 إطار لكل ثانية

تأتي الكاميرة مع شاشة بحجم 2.19 إنش، بدقة 330 بيكسل لكل إنش، وأبعاد 16:9، بزواية عرض 160 درجة، وبحماية Corning Gorilla

شريحة Ambarella A9SE مع تشفير H.264

فتحة لبطاقة ذاكرة Micro SD

تدعم الإتصال بشبكات WiFi 802.11 b/g/n Wi-Fi بتردد 2.4GHz و 5 GHz، والبلوتوث 4

اثنان من الميكروفونات، مع جيروسكوب مميز ب6 محاور، EIS

بطارية بقدرة 1400 mAh لدعم ساعتين من تسجيل الفيديو.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تطلق رسمياً كاميرات الأكشن YI وYI 4K في 17 من ديسمبر ظهر على التقنية بلا حدود.