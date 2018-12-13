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هذا الموضوع شاومي تطلق رسمياً كاميرات الأكشن YI وYI 4K في 17 من ديسمبر ظهر على التقنية بلا حدود.
أعلنت شاومي عن خططها لإطلاق كاميرات الأكشن YI وYI 4K في 17 من ديسمبر حصرياً في Flipkart في الهند، والتي توفرت على Amazon بشكل غير رسمي خلال العام الماضي.
حددت شاومي 17 من شهر ديسمبر لإطلاق كاميرات الأكشن YI وYI 4K في الهند، حيث من المقرر أن تتوفر حصرياً في Flipkart.
مواصفات كاميرة YI action
- مستشعر سوني IMX206 بدقة 16 ميجا بيكسل، مع حجم مستشعر 1/2.3، وفتحة عدسات f/2.8، بمجال رؤية 155 بزوايا واسعة، كما تدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية، ودقة 720 بيكسل عند 120 إطار لكل ثانية.
- يضم شريحة Ambarella A9SE مع تشفير H.264
- ميكروفون وصوتيات مدمجة، مع اثنان من القنوات، تدعم تردد 96KHz، و 92dBA SNR
- فتحة لبطاقة ذاكرة خارجية MicroSD
- تدعم الإتصال بشبكات WiFi 802.11 b/g/n Wi-Fi بتردد 2.4GHz و 5 GHz، والبلوتوث 4
- بطارية بعمر شحن 95 دقيقة مع تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية
مواصفات كاميرة Yi 4K action
- مستشعر سوني IMX377 بدقة 12 ميجا بيكسل، مع حجم مستشعر 1/2.3، وعدسات 7P، مع فتحة f/2.8، بمجال رؤية 155 درجة مع زوايا واسعة
- دعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، وتسجيل فيديو 1080 بيكسل عند 120 إطار لكل ثانية، وبدقة 720 بيكسل عند 240 إطار لكل ثانية
- تأتي الكاميرة مع شاشة بحجم 2.19 إنش، بدقة 330 بيكسل لكل إنش، وأبعاد 16:9، بزواية عرض 160 درجة، وبحماية Corning Gorilla
- شريحة Ambarella A9SE مع تشفير H.264
- فتحة لبطاقة ذاكرة Micro SD
- تدعم الإتصال بشبكات WiFi 802.11 b/g/n Wi-Fi بتردد 2.4GHz و 5 GHz، والبلوتوث 4
- اثنان من الميكروفونات، مع جيروسكوب مميز ب6 محاور، EIS
- بطارية بقدرة 1400 mAh لدعم ساعتين من تسجيل الفيديو.
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هذا الموضوع شاومي تطلق رسمياً كاميرات الأكشن YI وYI 4K في 17 من ديسمبر ظهر على التقنية بلا حدود.
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