شكرا لقرائتكم خبر عن نتانياهو يعتزم إضفاء طابع "قانوني" على مزيد من المستوطنات بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو الخميس انه يريد إضفاء الطابع "القانونى" على الالاف من منازل المستوطنين التى بنيت بدون تصريح حكومى فى الضفة الغربية بعد ساعات من هجوم أسفر عن مقتل جنديين في الاراضي الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل.

وجميع المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولى. لكن إسرائيل تميز بين تلك التى وافقت عليها وأخرى تعتبر "عشوائية". وينظر جزء كبير من المجتمع الدولى إلى الاستيطان باعتباره عقبة رئيسية أمام السلام مع الفلسطينيين.