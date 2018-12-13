شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تشكل خلية أزمة و تعلن استنفارا لإدانة التصعيد الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، خلية أزمة لمتابعة آخر تطورات تصعيد الاحتلال الإسرائيلى.

وقال مصدر دبلوماسى - فى بيان صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية - "إن تشكيل هذه الخلية يأتى بهدف فضح المخطط الاحتلالى الخطير الراهن الذى يتعرض له الشعب الفلسطينى فى مدنه وقراه ومخيماته، وعلى الطرق الرئيسة الرابطة بينها، ليس فقط من قبل قوات الاحتلال والمستعربين على حواجز الموت التى تقطع أوصالها، وتشل حركة المواطنين وتحولها إلى سجون كبيرة، وإنما أيضا من قبل المستوطنين، كما حدث قبل ساعات فى بلدة (عصيرة القبلية) جنوب نابلس شمال الضفة الغربية".

وأضاف المصدر الدبلوماسى الفلسطينى "أن الوزارة عممت على سفارات وبعثات دولة فلسطين فى الخارج بضرورة استنفار جهودها وإمكانياتها اتجاه صناع القرار فى الدول المضيفة والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، لفضح جرائم الاحتلال، ومن أجل حشد إدانة واسعة لهذه الانتهاكات وحث المجتمع الدولى على ممارسة أقصى أشكال الضغوط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها واجتياحها للمناطق الفلسطينية، ولجم قطعان مستوطنيها".

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