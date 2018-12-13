شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى بواشنطن: نرحب باتفاق الحديدة وملتزمون بدعم أشقائنا باليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعبر الامير خالد عن ترحيبه باتفاق الحديدة ، وكل ما هو فى صالح اليمنيين ، ووصف الاتفاق بالخطومة المهمة لليمن، جاء ذلك تعليقا على مشاورات السويد التى أنهت أعمالها اليوم وعقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله التوصل لاتفاق الحديدة واتفاق لتبادل الأسرى .
ومن جانبه أكد السفير السعودى باليمن الدكتور محمد آل جابر ، أن الأمم المتحدة تبذل جهودا كبيرة لإنجاح هذه المشاورات وأن تلتزم الميليشيا بتنفيذ ما تم التوصل له ، ولكن لا توجد ضمانات تؤكد التزام الميليشيا بتنفيذ الاتفاقيات ، مضيفا أن الميليشيا الحوثية برهنت أنها لا تستجيب للحلو لالسياسية إلا تحت ضغوط القوة ، وإذا أرادت النجاح فعليا عليها أن تتوقف عن تنفيذ سياسات إيران .
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