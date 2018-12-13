شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى: انتصارات الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف أخضع الميليشيا للتشاور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى، أن مشاورات السويد ، جاءت بفعل ثبات القيادة السياسية والعسكرية على المرجعيات الثلاث ( المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية أهمها القرار 2216 ) ولَم تكن لتتم لولا الضغط العسكري في كل الجبهات.

وأكد وزير الإعلام اليمنى ، أن هذا الرضوخ من قبل الميلشيا الحوثية الإيرانية ، جاء بعد انتصارات الجيش والمقاومة الشعبية في كل الجبهات وبدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأضاف الأريانى، أنه بناء على الإتفاق ستنسحب الميلشيا من مدينة الحديدة وميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى، وأوضح أن الحكومة في المفاوضات وبناء على توجيه من الرئيس عبدربه منصور هادي ، راعت الجانب الإنساني لليمنيين قبل كل شيء،وهي تدرك أنها ستدفع ثمنا من أجل السلام ولم تعط فرصة للانقلابيين للحصول على مبرر أو عذر للتهرب من الاتفاق على كل ما من شأنه يخفف تبعات الحرب ، مضيفا أن المجتمع الدولي أصبح مراقباً وراصداً لأي تحرك للميلشيا من شأنه يخل بالالتزام أو التراجع .