شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 54 عبوة ناسفة وتدمير أنفاق شرق الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى اليوم /الخميس/ ضبط 54 عبوة ناسفة وتدمير مواقع للعتاد ونفق شرق محافظة الأنبار.

وذكر الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - " أن قوة من قيادة عمليات شرق الأنبار ووفق معلومات دقيقة تمكنت من العثور على 3 عبوات ناسفة فى منطقة الهيتاويين وقد تم معالجتها من قبل الوحدات المختصة، لافتا إلى أن قوة أخرى عثرت على 3 عبوات ناسفة و4 صواريخ (جهنم) وقذيفة هاون (عيار 60 ملم) فى منطقة النعيمية - المطارى.

وأضاف رسول أن القوات الأمنية فى القيادة نفذت مهمة فى منطقة البو صالح عبارة عن تفجير 48 عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش وتدمير نفق، كما تمكنت من تفجير حزام ناسف في منطقة الحديدة ، مبينا أن هذه العملية وفق معلومات دقيقة.

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