شهاب محمد - الخرطوم - يونسيف: 15 ألف طفل لايزالون مفقودين بسبب القتال في جنوب السودان

الخليج 365:

قالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف) إن هنالك حوالي 15 ألف طفل لايزالون مفقودين أو منقطعين عن أسرهم منذ اندلاع الحرب الأهلية بجنوب السودان نهاية العام 2013.

وأشارت المنظمة في بيان، وصل الأناضول نسخة منه، الخميس، إلى أنها تعمل من أجل تتبع الأطفال المفقودين بالتنسيق مع أسرهم ومقدمي الرعاية.

وقالت ليلى باكالا، المدير الإقليمي للمنظمة في شرق وجنوب إفريقيا: “المعاناة التي يتعرض لها الأطفال أثناء القتال تفوق التصور، لكن إعادة توحيدهم مع أسرهم مرة أخرى تمثل مصدرا للأمل بالنسبة لهم”.

ونجحت منظمة اليونسيف في لم شمل 6000 طفل مع أبائهم أو مقدمي الرعاية منذ اندلاع الحرب في العام 2013.

وتشير إحصاءات المنظمة الأممية إلى أن أكثر من 4 ملايين شخص ومعظمهم من الأطفال، قد انتزعتهم الحرب بدولة جنوب السودان من مناطقهم الأصلية وشردتهم وقادتهم لمعسكرات النزوح واللجوء.

كانت الأطراف المتحاربة في جنوب السودان قد التزمت بتسريح جميع الأطفال الذين كانوا يحاربون في صفوفها، تنفيذا لبنود اتفاق وقف العدائيات المضمن في اتفاق السلام الموقع بينها مؤخرا.

وفي 5 سبتمبر/أيلول الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقا نهائيا للسلام، بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومة للتنمية بشرق إفريقيا “إيغاد”.

وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهدت منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة أخذت بعدا قبليا.

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