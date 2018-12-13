طفل يقتل ابن عمه طعناً بالسكين لهذا السبب….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: مَثَلت قابلة قانونية كشاهدة اتهام أخيرة في قضية اتهام صبي بقتل ابن عمه طعناً بالسكين ببحري، أمام قاضي محكمة الأسرة والطفل أبوبكر الحاج أمس (الأربعاء)، وقالت إن كانت قد استخرجت شهادة ميلاد المتهم، ووضعت دفتر تسجيل المواليد أمام القاضي موضحة أنها تقوم بتسجيل أسماء وتواريخ المواليد ومن ثم ترسل منها صورة إلى المركز الصحي بالمنطقة، مضيفة أن المركز بدوره يرسل بيانات المواليد إلى السجل المدني، بعد نهاية العام.

وأغلقت المحكمة قضية الاتهام وحددت جلسة لاحقة لاستجواب المتهم.

وحسب الاتهام فإن الشرطة تلقت بلاغاً بالجريمة بأحد أحياء بحري، فألقت القبض على الصبي بعد أن أشارت له أصابع الاتهام وأوقفته رهن التحقيق وفقاً لمادة القتل العمد.

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