فضل الظهر..!!.. بقلم الطاهر ساتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

:: المعاناة في بلاد الآخرين تولد الإبداع، ولكن المعاناة في بلادنا تولد أشياء أخرى.. وعلى سبيل المثال، مع اجتياح أزمة الوقود الخرطوم وولايات السودان، لحد تعطيلها حياة الناس، كان ما يلي بالنص: وجَّه رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم بتسخير سيارات المجلس لنقل المواطنين (مجاناً)، وذلك في إطار مبادرة (فضل الظهر).. وكذلك وجه وزير الداخلية ومدير جهاز الأمن بتسخير مركبات الشرطة والأمن لنقل المواطنين إلى منازلهم..!!

:: وعليه.. أخيراً، أي بعد أن بلغت أزمة البلد حلاقيمهم، تذكروا – السادة الذين نسميهم بالمسؤولين – حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: (من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له).. ولكن للأسف، فإن ما يفعله سادة مجلس التشريعي بالخرطوم ليس إبداعا، بحيث يكون حمل بعض المواطنين – ببضعة عربات إلى مواقع عملهم أو سكنهم – حلاً لهذه الأزمة التي تعاني منها الملايين.. هذا ليس إبداعا، ولكنه خداع وتخدير عقول الناس..!!

:: وبالمناسبة، ولأن الشيء بالشيء يذكر، كما يتحدثون – في زنقة اليوم – عن فضل الظهر، همسوا بفضل الزاد قبل عام تقريباً، بحيث سربوا لإحدى صحفهم ما يلي بالنص: (أحد تسريبات اجتماع الشورى السري للحزب الحاكم سريان مقترح قسمة ثروة الأعضاء البارزين وتوريدها في الخزانة العامة لمواجهة الظروف الاقتصادية الطارئة، وتحمّس عدد من الرموز للمقترح غير الرسمي).. هكذا كان التسريب في يناير الفائت، وكان تحت العنوان المستفز (قسمة الثروة الإخوانية)!!

:: كادوا أن يقتدوا بيوم تبوك، فعجزوا.. في يوم تبوك كان لزاماً على جيش المسلمين قتال الروم، وكان الوضع الاقتصادي للمسلمين مأزوماً، فخرج المصطفى عليه الصلاة والسلام لصحابته الكرام محفزاً إياهم على دعم جيش دولتهم، فتدافعوا، وتسابقوا إلى الخزانة العامة بأموالهم الخاصة، حتى تم تجهيز الجيش (كما يجب).. وكان امتحاناً للإنفاق مما يحبون، ونجحوا بامتياز، رضوان الله عليهم.

:: أما السادة الذين اكتنزوا السلطة والثروة لحد التحول إلى (قطط سمان)، فقد رسبوا في امتحان الأزمة.. لم – ولن – يخرج من القوم قطا سمينا بنصف أموال شركته، أو بقيمة مزرعته، أو بثمن بيت من بيوته، ليساهم في ميزانية الوقود.. فمنذ ثلاثة عقود، وفي غفلة الضمائر وتغييب القوانين، وتحت سمع وبصر الناس، امتلكوا أرصدة بالبنوك وأسهم الشركات وأفدنة المزارع والعقار وما طابت لهم من الأصول، على حساب شعب يكاد أن يقتات من بيت النمل (فقرا وحرماناً)!

:: وبلا حياء يرفعون فضل الظهر وفضل الزاد (شعارا)، بين الحين والآخر.. وهم يعلمون بأن هناك ما يمنعهم عن التبرع ولو بربع أرباح شركاتهم لخزانة الدولة العاجزة عن دعم الأدوية وقوت الناس.. ويعلمون بأن هناك ما يمنع كوادرهم ذات الثراء الفاحش التبرع بما يسمونه فضل ظهر أو فضل زاد.. إذ ليس فيهم صفاء (ذي النورين)، ولا صدق (الصديق)، ولا إخلاص (الفاروق)!!

:: َلو كانت النوايا لله – كما نوايا الذين كانوا حول قائدهم يوم تبوك – لتقدموا صفوف دعم الموازنة العامة العاجزة، ولسدوا عجز السيولة في البنوك، بما ظلوا يكنزونه طوال الثلاثة عقود.. ولكن النوايا كانت وما تزال للسلطة والجاه، ولذلك كان وما يزال وسيظل المواطن وحده يدفع ثمن عجزهم وفشلهم!!.