احباط محاولات تهريب (١٤٦) برميل جازولين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تمكن جهاز الأمن والمخابرات الوطني من ضبط 146 برميلاً معدة للتهريب خارج الولاية يوم الخميس بمنطقة حطاب بشرق النيل. وامتدح معتمد شرق النيل دكتور الناجي محمد علي المنصور مواقف جهاز الأمن في القيام بأدواره الرسالية بتعرضهم للمخاطر من أجل تأمين المواطن في شتى الاصعدة. وأكد بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا) وقوف جهاز الأمن بالمرصاد لكل مخرب أو متلاعب بالاقتصاد وقوت الشعب فضلا عن تصديهم لأي استهداف تتعرض له البلاد ، وقدم شكره للقوة التي قامت بإحباط العملية ووعدهم بالمزيد من الانتشار لمحاربة ضعاف النفوس.

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