حزب سوداني يؤيد التطبيع مع إسرائيل... والحكومة ترد

وبحسب موقع راكوبة السوداني، ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ "ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ"، ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻤﺠﺪ، ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ إﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﻤﺴﻚ ﺣﺰﺏ "ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ" ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻤﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ، ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻦ ﻧﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺍلإﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍلإسلامي.

© Photo / AMIR COHEN

دور إسرائيل في المنطقة

ﻭﺩﺍﻓﻊ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻤﺠﺪ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ أﻥ إﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ في ﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺃﻣﺲ، ﻗﺎﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﺎﺩ ﺧﻔﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺍﺕ ﻭﺷﺮﻕ ﻭﻏﺮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

عدو الأمس صديق اليوم

© AP Photo / Gali Tibbon ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺨﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻊ ﻣﻊ إﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭإﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﺎﺿﺖ ﺣﺮﻭبا ﻣﻊ إﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺫﻫﺒﺖ إﻟﻰ ﻛﺎﻣﺐ ﺩﻳﻔﻴﺪ، ﻭﻧﻮﻩ إﻟﻰ ﺃﻥ ﺍلأرﺩﻥ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺮ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍلإﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ، ﻭﺫﻛﺮ أﻥ إﻳﺮﺍﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺳﺮﻳﺔ ﻣﻊ إﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﺃﺭﺩﻑ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ.



ﻭﻗﻠﻞ أﺑﻮ ﺍﻟﻤﺠﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻼءﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻮﻫﺎ ﺫﺍﺗﻬﻢ ﻣﺎﺗﻮ، ﻭﺃﺷﺎﺭ إﻟﻰ أﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺪيقا ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ أﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍلإساسية ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻬﻤﻨﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.

أيادي إسرائيل في السودان

ﻭﻟﻔﺖ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻤﺠﺪ إﻟﻰ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻵﺭﺍء ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ، ﻭأﺷﺎﺭ إﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻳﺎد إﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻭب ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻞ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

موقف حزب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ من التطبيع

ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﺪﺩ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺩ. ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺳﺎﻥ، ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎﺕ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻣﻦ إﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ، ﻭﻟﻦ ﻧﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺍلإﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍلإﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺃﺭﺟﻊ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺘﻬﺎﻓﺖ إﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﺤﺪﻭﺙ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ، ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻫﻢ ﺍﻟﺒﻘﻮﻟﻮﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺳﺮﻳﺔ.

دعم حماس والتطبيع

ﻭﻧﺒﻪ ﺑﺎﺳﺎﻥ إﻟﻰ أﻥ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﺍلإﺭﻫﺎﺏ ﺗﺸﻤﻞ أﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﺄﻭﻱ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺿﺪ إﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﺫﻛﺮ أﻥ إﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻮ ﺣﺪﺙ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭأﺷﺎﺭ إﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍإﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ.

© REUTERS / Sebastian Scheiner/Pool

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﺎﺳﺎﻥ، أﻥ ﺍلأﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﻭﻟﻴﺪﺓ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﻭﺭﺃﻯ أﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ إﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺎﺕ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ أﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺭﺩﺩ ﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﺃﻱ ﺭﺃﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ.

موقف الحكومة

قال وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية، أسامة فيصل، خلال تصريحات للصحفيين، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن الوزارة مؤسسة رسمية وليست قناة إعلامية حتى ترد على ما يترد في وسائل الإعلام بشأن التطبيع مع إسرائيل.

وأشار فيصل إلى أنه ليس هناك شيء "يستحق التعليق"، مضيفا "موقف السودان تجاه إسرائيل ثابت ولن يتزحزح".

وكان نتنياهو قد أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التشادي يوم الشهر الماضي، اعتزامه زيارة دول عربية أخرى لا تقيم إسرائيل معها علاقات دبلوماسية.

وفور تصريح نتنياهو، تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية تكهنات عن وجهات سفره، وكان من بينها السودان.

يذكر أن الرئيس التشادي إدريس ديبي أبدى استعداده للتوسط بين تل أبيب والخرطوم، قبل أن تزعم وسائل الإعلام العبرية أن مبعوثا من وزارة الخارجية اجتمع سرا قبل عام في تركيا، مع مسؤولين في الحكومة السودانية تمهيدا لعلاقات دبلوماسية رسمية علنية بين البلدين.