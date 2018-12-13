وتقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور بوب كوركر، رسميا، بمشروع قانون يحمل ولي العهد السعودي مسؤولية قتل خاشقجي. وذلك بحسب وكالة "رويترز". كما طالب كوركر في مشروع القانون، بضرورة محاسبة جميع المتورطين في قتل خاشقجي، بما فيهم الأمير محمد بن سلمان. يتبع…

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا... الكونغرس يناقش محاسبة ولي العهد السعودي بسبب قتل خاشقجي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .