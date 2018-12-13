السعودية تفتتح مركز تدريب نسوي أمني في الرياض

ووقع الوزير مذكرة تعاون بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وكلية الملك فهد الأمنية، لتعزيز جهود تطوير التعاون في مجال البحث العلمي بين المدينة والكلية، ثم شاهد فيلماً قصيراً عن المركز الذي يختص بتأهيل منسوبي الجهات الأمنية على ثقافة الإبداع والابتكار وتطوير التقنيات ذات الصلة بالعمل الأمني. وفقا لصحيفة "عكاظ".

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وافتتح وزير الداخلية، معهد التدريب النسائي الأمني في الكلية، الذي يختص بتهيئة وتأهيل المرأة على متطلبات تنفيذ المهمات الأمنية الميدانية، واطلع على مرافق المعهد الذي تم تجهيزه بصالات وميادين حديثة للتدريب العسكري على فنون الدفاع عن النفس، والرماية، ومهمات التفتيش وغيرها من متطلبات العمل الأمني. ووقف خلال جولته الميدانية في الكلية على عدد من القاعات الدراسية وميادين التدريب.

وأوضح مدير كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي الدعيج، أن التطور الذي تشهده الكلية جعلها تتميز في مستوى برامجها التدريبية الأمنية في مختلف التخصصات الأمنية، بفضل ما توفره لها القيادة من إمكانات كبيرة تتمثل في البنية التحتية النموذجية، والميادين المتخصصة، والمعامل المتطورة، ووسائل التقنية الحديثة.

وفي وقت سابق دخلت النساء السعوديات مجال العمل للمرة الأولى في وزارة العدل بعد الإعلان عن وظائفهن العام الماضي، بإشارة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمنح المرأة فرصة العمل في 5 مجالات".