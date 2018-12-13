الكويت تمنع مئات الآلاف من السفر وتحقق في بلاغات ضد 31 وزيرا حاليا وسابقا

دبي - بواسطة محمد فارس كشفت إحصائية رسمية صـادرة من وزارة العدل الكويتية، أن عدد أوامر منع السفر من البلاد بلغت 232606 في عام 2017، حسب صحيفة الجريدة الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن بيان لوزارة العدل أن عدد البلاغات التي تلقاها النائب العام وأحالها إلى لجنة التحقيق مع الــوزراء بلغ 31 بلاغا ضد وزراء حاليين وسابقين.

© Предоставлено: Autonomous Non-Profit Organization "TV-Novosti" قصر العدل في الكويتالكويت تمنع مئات الآلاف من السفر وتحقق في بلاغات ضد 31 وزيرا حاليا وسابقا

وفيما أعلنت وزارة العدل الكويتية أنها منعت 232 ألف شخص من السفر من الكويتيين والأجانب المقيمين على الأراضي الكويتية، ذكرت صحيفة الجريدة نقلا عن الوزارة، أن النائب الـعـام أصـدر قــرارات برفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب بواقع 14 طلبا.

وكانت صحيفة الأنباء الكويتية قد أكدت، في يوليو الماضي، أن "عدد سكان الكويت نحو 4 ملايين و588 ألفا و 148 شخصا، منهم مليون و385 ألفا و960 مواطنا كويتيا، فيما بلغ عدد غير الكويتيين 3 ملايين و202 ألف و188 شخصا.

المصدر: الجريدة والأنباء