شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط : التدخلات الخارجية فى سوريا ساهمت فى إطالة أمد الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن قناعته بأن تدخلات الأطراف الخارجية فى الساحة السورية ساهم فى تعقيد النزاع وإطالة أمده، خاصة أن هذه الأطراف لها أجندات متعارضة تسعى لتحقيقها، مؤكدا أن الخاسر فى النهاية هو الشعب السورى الذى ما زال نصفه نازحاً أو لاجئاً.

جاء ذلك لقاء أبو الغيط اليوم "الخميس" مع السفير "فرانسوا سنيمود" مبعوث الرئيس الفرنسى لسوريا وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

ودعا "أبوالغيط"، خلال اللقاء، إلى تكثيف العمل على الصعيد الدولى من أجل الدفع قُدماً بمسار التسوية السياسية للأزمة، عبر تشكيل اللجنة الدستورية لكتابة دستور جديد للبلاد يضمن حقوقاً متساوية للجميع.

وصرح السفير محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية، بأن "أبو الغيط" ناقش مع مبعوث الرئيس الفرنسى أخر تطورات الأزمة السورية، مستعرضاً محددات الموقف العربى الذى يتأسس على ضرورة إيجاد حل سياسى للأزمة بما يعيد الاستقرار إلى سوريا ويحفظ وحدة ترابها الوطنى وسيادتها، وبما يضمن أيضاً عودة اللاجئين إلى وطن يشعرون فيه بالأمن.