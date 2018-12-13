شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 من الحوثيين فى قصف مدفعى للجيش اليمنى بالضالع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل 7 عناصر من ميليشيا الحوثى اليوم /الخميس/ جراء قصف مدفعى لقوات الجيش اليمنى فى جبهة دمت شمالى محافظة الضالع جنوب البلاد.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات للميليشيات بموقع (خارم) فى قرية (الحقب) جنوب مديرية دمت؛ ما أسفر عن مقتل 7 عناصر من الحوثيين وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لهم، بالإضافة إلى أسر ثلاثة عناصر منهم أثناء محاولتهم التسلل باتجاه قرية (كرش) جنوب المديرية ذاتها.

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