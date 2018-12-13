شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى بواشنطن يرحب بوقف إطلاق النار فى الحديدة باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب السفير السعودى فى واشنطن الأمير خالد بن سلمان باتفاق طرفى الحرب فى اليمن اليوم الخميس على وقف إطلاق النار بمدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر. وقال السفير فى حسابه على تويتر "يشكل اتفاق اليوم خطوة كبيرة نحو إعادة الأمن لليمن الشقيق والمنطقة، ونتمنى أن يترك الحوثى العمل من أجل إيران وأن يعمل من أجل اليمن".

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