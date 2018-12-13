شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى لدى اليمن: لن نقبل بسعى إيران لدعم الميليشيات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق السفير الأمريك لدى اليمن على الاتفاق النهائى للأطراف اليمنية خلال المشاورات التى عقدت بالسويد والتى قضت على تجنيب مدينة وميناء الحديدة الدمار وانسحاب الحوثيين منها ورفع الحصار عن تعز.

وقال ماثيو تولر، حسبما أوردت قناة العربية الحدث، إن هناك أطراف داخلية ستحاول تعطيل أى اتفاق على جميع الأطراف تسليم السلاح للحكومة التى ستشكل دون تحديد من هى تلك الأطراف.

وأضاف السفير الأمريكى: "نراقب عن كثب الدور الإيرانى فى اليمن ولن نقبل بسعى إيران لدعم الميليشيات التى تعمل ضد الحكومة الشرعية".

وأضاف: "سنحدد الأطراف التي ممكن أن تؤثر على نتائج المشاورات ونستبعدها"، مؤكدا أن الطرفين لديهما رغبة حقيقية في التوصل لاتفاق سلام، مجدداً التأكيد على دعم جهود الأمم المتحدة في التوصل لاتفاق سياسي واستمرار واشنطن فى تقديم المنح لليمن.