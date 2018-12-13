شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى فى رام الله على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم الخميس، بزعم تنفيذه عملية دهس فى البيرة بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن الارتباط المدنى الفلسطيني أبلغ وزارة الصحة باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد)، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب مدخل البيرة الشمالى.

ووفقا لشهود عيان، فإن ما جرى هو حادث سير عادى، حيث فوجئ المواطن بالجنود، وحاول الابتعاد عنهم، فلمس أحدهم، وفتح الجنود النار عليه بغزارة.

شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى فى رام الله على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .