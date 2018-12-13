وزيرة الخارجية السويدية : نتائج المحادثات اليمنية ستعرض على مجلس الأمن غدا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم إن نتائج مشاورات السلام بشأن اليمن ستعرض على مجلس الأمن الدولي غدا الجمعة.

وقالت فالستروم، لرويترز، إن المشاورات، التي بدأت الأسبوع الماضي قرب ستوكهولم، جرت “بروح إيجابية ونية طيبة”.

ووصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إلى العاصمة السويدية ستوكهولم، للمشاركة في أعمال اليوم الختامي للمشاورات اليمنية.

وعبرت فالستروم، في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن سرورها بوصول غوتيريش.

وأشارت إلى أن زيارة غوتيريش والدعم الكامل من المجتمع الدولي، مهمان للمشاورات التي تقودها الأمم المتحدة حول اليمن في السويد.

وشددت على أن الشعب اليمني يستحق السلام والاستقرار.

وأمس الأربعاء، أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أن غوتيريش سيشارك في أعمال اليوم الختامي لجولة المشاورات السياسية اليمنية في السويد.

ومن المقرر أن يلتقي غوتيريش وفدي حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والإدارة الحوثية.

وتبحث المشاورات اليمنية 6 ملفات، هي: القتال في الحديدة، وإطلاق الأسرى، وحصار تعز، والبنك المركزي، ومطار صنعاء، والمساعدات الإنسانية.

وحقق ملف الأسرى تقدما، الثلاثاء، إذ تبادل الطرفان قوائم تضم أسماء نحو 15 ألف أسير للإفراج عنهم تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

والجولة هي الخامسة من نوعها بين الفرقاء اليمنيين، إذ عقدت الأولى والثانية في سويسرا (2015)، والثالثة في الكويت (2016)، فيما استضافت جنيف جولة رابعة فاشلة.

ويسعى المجتمع الدولي لوضع نهاية للحرب المستمرة منذ قرابة 4 سنوات وأودت بحياة عشرات الآلاف ودفعت بالملايين إلى شفا المجاعة.

وكالات