“الحريري”: #السعودية ستساعد #لبنان اقتصاديًا بمجرد تشكيل الحكومة

صحيفة الخليج الالكترونية قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم (الخميس): “إن السعودية ستساعد لبنان اقتصاديًا بمجرد تشكيل حكومة جديدة”. ونقلت “رويترز” عن “الحريري” قوله في مؤسسة تشاتام هاوس في لندن: “بمجرد أن نشكل الحكومة، سترون السعودية تتخذ بعض الخطوات الجادة باتجاه لبنان ومساعدته اقتصاديًا”.

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