شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: تواجد 5000 جندي إماراتي في الحديدة أخضع الحـوثيين والان مع التفاصيل

رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي انور قرقاش باتفاق السويد، ونرى نتائج الضغط العسكري الذي مارسته قوات التحالف العربي والقوات اليمنية على الحوثيين في الحديدة يؤتي ثماره ويحقق هذه النتائج السياسية.

وقال قرقاش في تغريدة على تويتر: ‏التحالف العربي أوفى بالتزامه بتجنيب مدينة الحديدة ومينائها العمليات العسكرية حفاظاً على أرواح المدنيين والبنية التحتية الإنسانية، واليوم بإمكان الميناء ممارسة دوره المهم على الصعيدين التجاري والإنساني.

واضاف: ‏الضغط العسكري المتمثل بتواجد 5000 جندي إماراتي مع القوات اليمنية واستعدادهم لتحرير الميناء في أقرب وقت شكل الضغط المطلوب على الحوثيين وأجبرهم على التعامل بواقعية والقبول بالحل السياسي.

‏واستطرد قائلا: نهنئ المبعوث الأممي بما تحقق اليوم وملتزمون بالمسار السياسي والجهود التي تقودها الأمم المتحدة، ومن المهم استمرار هذه الخطوات والجهود لضمان استقرار اليمن وازدهاره.

واختتم قرقاش سلسلة تغريداته التي رصدها محرر عدن تايم بالقول: ‏كل التقدير لقوات التحالف العربي والقوات اليمنية الباسلة، وتحية اعتزاز وفخر بتضحياتهم وبطولاتهم التي شكلت حالة من الضغط المستمر على الحوثيين وأدت إلى هذا الإنجاز الذي تحقق اليوم.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس انه تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة نشر القوات في الميناء والمدينة، وفتح معبر انساني ونزع الألغام في تعز وتبادل الأسرى.

واضاف خلال كلمته في ختام مشاورات السويد اليوم: تم الاتفاق على مشاورات جديدة في نهاية يناير المقبل، ومناقشة إطار لها، معتبرا ما تحقق في السويد خطوة هامة لبداية السلام في اليمن.

وكانت مصادر إعلامية أوردت أنه تم الاتفاق على انسحاب الطرفين ٥٠٠ متر من شارع ٥٠ في مدينة الحديدة.