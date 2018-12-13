شكرا لقرائتكم خبر عن موجز "السعودية 365".. لقاء هام لخادم الحرمين والان مع التفاصيل

خلال الساعات الماضية، شهدت المملكة العربية السعودية عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

خادم الحرمين يستقبل رئيس الحكومة التونسية في قصر العوجا

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر العوجا بالدرعية، اليوم، دولة رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية يوسف الشاهد.



وقد رحب خادم الحرمين الشريفين بدولته والوفد المرافق له في المملكة، فيما أعرب دولته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين، ثم صافح دولة رئيس الحكومة التونسية أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء، وصافح خادم الحرمين الشريفين، الوفد الرسمي المرافق لدولة رئيس الحكومة التونسية.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين، مأدبة غداء تكريما لدولة رئيس الحكومة التونسية والوفد المرافق له.

كما جرى اليوم في قصر العوجا بالدرعية توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية.

فقد وقع من جانب المملكة رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومن الجانب التونسي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الأستاذ زياد العذاري، اتفاقية قرض مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان ( المرحلة الثانية) بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية، واتفاقية قرض مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية، ومذكرة تفاهم منحة المملكة العربية السعودية لمشروع صيانة جامع الملك عبدالعزيز في العاصمة تونس، بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية.

الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية على الباحة ومحافظاتها

أصدر مركز العمليات بمديرية الدفاع المدني بالباحة، تنبيهاً متقدماً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس في منطقة الباحة لهذا اليوم، يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وتضمن التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي -المخواة – المندق والقرى، والأجزاء المجاورة لها، حيث تبدأ الحالة من الساعة 11 صباحاً وتستمر إلى 9 مساءً.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات.

مواطن يقتل عاملين ويصيب آخر بسلاح رشاش في صامطة

وقع حادث مروع في محافظة صامطة بجازان؛ حيث أطلق مواطن أربعيني الرصاص من سلاح رشاش على عمالة في ديحمة؛ حيث قتل اثنين منهم وأصاب الثالث إصابة خطرة.

وكشفت مصادر، أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج، كما باشرت الجهات الأمنية الحادث؛ فيما لم يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

المرور: 4 إجراءات تجعل مركبتك آمنة للأطفال

نصحت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات، باتباع بعض الإجراءات الضرورية عند وجود أطفال بالسيارة، لجعل المركبة وسيلة نقل آمنة لهم.

ونشر المرور إنفوجرافًا توعويًّا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يتضمن إجراءات تجعل المركبة أكثر أمانًا للأطفال.

وجاءت هذه الإجراءات كالتالي:

– أمّن الأبواب بجعلها تفتح من الخارج فقط.

– أمّن أزرار فتح النوافذ بحيث تفتح فقط من عند السائق.

– ضع الأطفال بمقاعد الأمان المخصصة لهم.

– لا تترك الأطفال دون سنّ العاشرة في المركبة دون مرافق راشد.