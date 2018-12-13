شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان مبارك الأبرز.. ماذا بحث عنه السعوديون اليوم؟ والان مع التفاصيل

أعلنت شركة جوجل عن أكثر الكلمات التي بحث عنها السعوديون على محرك البحث، اليوم الخميس، وتلك النتائج البحثية متعلقة بما شغل المصريون خلال الساعات الماضية.

وفيما يلي يقدم "السعودية 365" أبرز الموضوعات التي بحث عنها السعوديون في محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، مصحوبة بآخر الأنباء التي تداولت عن تلك الموضوعات.

ميريام فارس

أصدرت الفنانة #ميريام_فارس فيديو كليب لأغنية خليجية حملت عنوان "قومي"، كتبت كلماتها ولحنها يوسف العُماني.

ويعدّ هذا الظهور الأول لفارس بعد غياب دام ثمانية أشهر عن الساحة الفنية، لأسباب مرضية وسط تكتّم شديد من عائلتها وإدارة أعمالها عن طبيعة مرضها، في حين نفت الفنانة اللبنانية في منشور أطلقته عبر حسابها في "انستجرام"، أن تكون مصابة بداء السرطان.

سوزان مبارك

نشر المدون المصري حسن الغندور المعروف بقربه من أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، صورة لزوجته سوزان ثابت، قرينة الرئيس الأسبق داخل أحد المقاهي.

وكتب الغندور على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعليقا قصيرا على الصورة دون تحديد مكانها أو موعد التقاطها: "سيدة مصر الأولى، الهانم".

وانهالت تعليقات المتابعين على الصورة، وشاركها أحدهم وكتب: "راح فين زمن الرئاسة"، بينما كتب آخر: "ربنا يديها الصحة".

كيان البحر الأحمر

أعلنت السعودية أنه تم الاتفاق على فكرة تأسيس كيان لدول البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هذا الكيان سيعزز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الحوض.

وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن إنشاء كيان في حوض الأحمر سيساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والبيئية والأمنية للمنطقة.

واعتبر أن الكيان الجديد سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى إيجاد تناغم في التنمية بين الدول في المنطقة الحساسة، والمساهمة في منع أي قوى خارجية تستطيع أن تلعب دورا في المنطقة.

وحضر اجتماع التأسيس للكيان، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ووزراء خارجية مصر وجيبوتي والصومال والسودان، ونائب وزير الخارجية اليمني، والأمين العام لوزارة الخارجية الأردني.

تذاكر فورمولا الدرعية

أطلقت اللجنة المنظمة لسباقات فورمولا أي الدرعية تذاكر فورمولا الدرعية ليوم الافتتاح حيث تنطلق المسابقة بداية من اليوم الخميس وحتى يوم السبت المقبل.

وكشفت الهيئة العامة للرياضة عن أسعار تذاكر فورمولا الدرعية، اليوم الخميس، حيث تبلغ قيمة تذكرة اليوم الأول 330 ريالاً، وتبلغ قيمة تذكرة اليوم الثاني 330 ريالاً كذلك.

بينما يبلغ سعر تذاكر فورمولا الدرعية للأيام الثلاثة مع حضور الفعاليات وجميع الحفلات 950 ريالاً، وبالنسبة لتذكرة اليوم الثالث وهو يوم السباق فسيكون سعرها 395 ريالاً.

وشددت اللجنة المنظمة لسباقات الفورمولا على أن تكون تذاكر فورمولا الدرعية صالحة الاستخدام الدخول، أي شراء تذكرة واحدة لليوم الواحد والمختار من قبل الجمهور، أو شراء تذاكر صالحة للاستخدام خلال الأيام الثلاثة لحضور السباقات والفعاليات المصاحبة.

وبجانب شراء تذاكر فورمولا الدرعية، خصصت اللجنة المنظمة 7000 سيارة لنقل الجمهور والمواطنين إلى مدينة الدرعية التاريخية محل إقامة السباقات، حيث تنطلق الحافلات اليوم الخميس بداية من الساعة الثالثة ظهراً وستُفتح أبواب المضمار بداية من الساعة الرابعة عصراً.