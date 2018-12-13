شكرا لقرائتكم خبر عن «البلديات» تبحث أمن المعلومات في 388 أمانة وبلدية بالتعاون مع «الأمن السيبراني» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 _ واس:

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم, ورشة عمل بعنوان “أمن المعلومات بالقطاع البلدي .. التحديات والمسؤوليات” , وذلك بفندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا في الرياض.

وأوضح معالي مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والمشرف العام على الإدارة العامة لأمن المعلومات الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي في افتتاح الورشة, أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعد من أكبر القطاعات الحكومية نظراً لحجم منظومة الخدمات البلدية وتنوعها وانتشارها على مساحة جغرافية كبيرة في المملكة بـ388 “جهازًا بلديًّا” و45 ألف موظف يعملون في هذا القطاع.

وأكد معاليه أن أهمية العمل البلدي وارتباطه الوثيق باحتياج المواطن وجودة الحياة يتطلب توفير الخدمات الميسرة والسريعة، وهذا ما جعل القطاع البلدي يحمل على عاتقه دور مهم ومحوري في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ، لافتاً النظر إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تحرص على توفير خدماتها عبر منصاتها الالكترونية المتنوعة لخدمة المواطن والمقيم وأيضا المشاركة الإلكترونية مع الجهات الحكومية المختلفة عبر الحكومة الالكترونية.

وبين أن الوزارة تبنت العديد من المبادرات الداعمة للتحول الالكتروني منها: أتمته الحصول على الخدمات المقدمة من القطاع البلدي وتوحيدها في جميع مدن المملكة وربطها الكترونياً، وتأسيس منصة تفاعلية لطرح الأفكار وإشراك المجتمع للمساهمة في تحسين الخدمات البلدية، وتأسيس منصة الكترونية لاستقبال الشكاوى.

وأشار الدكتور المحمدي إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية حصلت على جائزة الإنجازات الحكومية المتميزة لعام 2018م التي تمنحها أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية، مشيراً إلى أن الوزارة أولت الأمن السيبراني اهتماماً كبيراً نظراً لحجم الاعتماد على الخدمات الالكترونية والمنصات التفاعلية، وأهمية توفير بيئة آمنة لحماية واستمرارية هذه الخدمات وذلك من خلال الالتزام أولاُ بمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من القطاع البلدي متمثلاً بالوزارة والأمانات والبلديات، ثم الالتزام بما يصدر من الوزارة من تشريعات وأطر مختصة بأمن المعلومات المناسبة للقطاع البلدي.

وقدم معالي الدكتور غانم المحمدي, شكره وتقديره للقائمين على الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على تشريفهم ورشة العمل وجهودهم المبذولة للحفاظ على الأمن السيبراني وحماية المصالح الحيوية للوطن، كما شكر كل من شارك من مسؤولي أمن المعلومات في الأمانات بهذه الورشة, مبدياً أمله في أن تسهم مخرجات هذه الورشة في رفع مستوى الأمن السيبراني بالقطاع البلدي ليكون صاحب الريادة في المملكة.