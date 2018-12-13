أردوغان يبحث لداعش عن متنفس جديد بعملية عسكرية في سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن بلاده ستنفذ في غضون أيام عملية جديدة في سوريا ضد قوات كردية تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية.

والقوات التي يريد أردوغان مهاجمتها منضوية تحت تحالف سوريا الديمقراطية، وتتولى مهام تأمين منطقة شرق الفرات من هجمات تنظيم داعش الإرهابي.



وأطلقت تركيا عمليتين في شمال سوريا، الأولى في أغسطس/آب 2016، والثانية في يناير/كانون الثاني 2018، لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية من معقلها في عفرين شمال غربي سوريا.

وفي هاتين العمليتين وبمجرد سيطرة الجيش التركي على مناطق وحدات حماية الشعب الكردية يسلمها إلى منظمات إرهابية تتبع تنظيم داعش.

ونددت دول غربية وعربية بانتهاكات أردوغان داخل سوريا، ودعته أكثر من مرة إلى وقف نشاط قواته المشبوه داخل البلاد.



وباعتراف من أردوغان فقد قتل المئات من قواته خلال عمليات عسكرية داخل سوريا، بينما سجلت منظمات حقوقية ودولية انتهاكات جسيمة ضد أهالي المدن التي غزاها أردوغان.



