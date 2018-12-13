الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري
قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم الخميس إنه يأمل في تشكيل حكومة جديدة بحلول نهاية العام، وذلك بعد سبعة أشهر من الانتخابات العامة.
وقال الحريري الذي كان يتحدث في تشاتام هاوس في لندن إن المفاوضات بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في مراحلها الأخيرة.
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبناني يأمل في تشكيل حكومة جديدة بنهاية العام على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الكويت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الكويت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .