رئيس الوزراء اللبناني يأمل في تشكيل حكومة جديدة بنهاية العام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم الخميس إنه يأمل في تشكيل حكومة جديدة بحلول نهاية العام، وذلك بعد سبعة أشهر من الانتخابات العامة.

وقال الحريري الذي كان يتحدث في تشاتام هاوس في لندن إن المفاوضات بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في مراحلها الأخيرة.