دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

لطالما كانت شركة ون بلس في طليعة الشركات عندما يتعلق الأمر بالتحديثات الدورية لهواتفها ويشكل ذلك التحديثات الامنية او تحديث نسخ النظام بالإضافة للتحديثات الدورية للتحسينات والاصلاحات واضافة مزايا جديدة.

كما هو واضح في عنون الخبر حيث بدأت الشركة بتجربة تحديث اندرويد 9.0 لهواتف ون بلس 5 و هاتف ون بلس 5T وهذا يعني بدء العد التنازلي لبحث التحديث رسمياً للمستخدمين خلال الأيام القادمة بعد إنتهاء فترة التجربة.

التحديث يجلب للهاتفين كافة مزايا نظام اندرويد الفطيرة 9.0 بالاضافة لمزايا اخرى خاصة لهواتف ون بلس منها وضع الايماءات الجديد للتنقل عبر السحب وتحسينات ضخمة لوضع عدم الازعاج وتطبيق الكاميرا وتطبيق الاتصال والطقس بالاضافة إلى احدث حزمة امنية من قوقل لشهر نوفمبر.

إذا كنت من مستخدمي هواتف ون بلس 5 او 5T يمكنك تحميل النيخة التجريبية الان لتجربتها ولكن قد تواجه بعض الاخطاء لذلك نحن ننصح بانتظار النسخة النهائية للاستمتاع بالتحديث.

المصدر

التدوينة هواتف ون بلس 5 و 5T تحصل على تحديث أندرويد 9.0 ظهرت أولاً على عالم التقنية.