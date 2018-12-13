دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تعلن رسمياً عن جهاز Notebook 9 Pen المتحول 2 في 1 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت العملاق الكوري اليوم عن أحدث أجهزة الحاسب المتحولة 2 في 1 Notebook 9 Pen، الذي يضم قلم مدمج في الجهاز، كما يأتي بالجيل الثامن معالجات إنتل، على أن يتوفر في السوق الكوري في 14 من ديسمبر وفي أسواق أخرى في بداية 2019.

تقدم سامسونج Notebook 9 Pen اليوم بتصميم يضم قلم مدمج في الجهاز، كما يتميز الجهاز بتصميم معدني وإطار كامل من الألومنيوم، كما يتم تنشيط قلم S Pen بشكل تلقائي عند لمس الشاشة، حيث تم دعم هذا الإصدار بكفاءة أكبر في خفض تأخير الإستجابة حتى 2x عن الإصدار السابق.

كما يأتي قلم S Pen في هذا الإصدار بميزة تخصيص تقدم 3 إختيارات لدعم المستخدم بشكل أفضل عند التصميم على الجهاز، كما يأتي القلم بين محتويات الجهاز ولا يحتاج إلى الشحن، كما يتم تخزينه مباشرة في الجهاز.

وفي مواصفات جهاز Notebook 9 Pen تدعم سامسونج هذا الإصدار برقاقة معالج Core i7 من الجيل الثامن من رقاقات معالج إنتل، كما يدعم هذا الإصدار ميزة فتح الجهاز وتسجيل الدخول بإستشعار البصمة أو التعرف على الوجه، أيضاً تتميز لوحة المفاتيح في الجهاز بإضاءة خلفية.

أيضاً من المقرر أن يتوفر جهاز Notebook 9 Pen بنموذجين، حيث يأتي النموذج الأول بحجم شاشة 13.3 إنش وجودة عرض Full HD، بينما يأتي النموذج الثاني بحجم شاشة 15 إنش وجودة عرض Full HD، كما يضم ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت في LPDDR3، وسعة تخزين فلاشية في أقراص PCIe NVMe SSD تصل إلى 512 جيجا بايت.

كما يضم تصميم جهاز Notebook 9 Pen اثنان من منافذ Thunderbolt 3 متعددة الإستخدامات، ويدعم الجيل الجديد من شبكات Gigabit WiFi، أيضاً يأتي الجهاز بتقنية الصوتيات من AKG، ويضم مضخم صوتيات بتقنية ذكية ThunderAmp، لدعم المستخدم في رفع حجم الصوتيات إلى أقصى حد، كما أدمج في الجهاز سماعات ستريو مدمجة بقدرة 5 W.

ومن المقرر أن يدعم جهاز Notebook 9 Pen الإتصال بشبكات GIGA WiFi- 802.11 ac wave2 2X2، كما تقدم سامسونج عرض 3 أشهر مجانية لتطبيق Myscript Nebo لتجربة مميزات قلم S Pen، حيث يمكن للمستخدم من خلال التطبيق تحويل الملاحظات إلى نصوص رقمية، وتحويل الرسوم البيانية التي تم تخطيطها باليد إلى رسوم إحترافية.

سامسونج تقدم Notebook 9 Pen بدءاً من 14 من ديسمبر في أسواق كوريا الجنوبية، ومن المقرر أن ينطلق إلى أسواق الولايات المتحدة، الصين، البرازيل إلى جانب هونج كونج في بداية 2019.

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هذا الموضوع سامسونج تعلن رسمياً عن جهاز Notebook 9 Pen المتحول 2 في 1 ظهر على التقنية بلا حدود.