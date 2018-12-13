دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أمازون تعيد بيع كروم كاست على متاجرها بعد 3 سنوات من التوقف

بعد توقف أمازون منذ 2015 عن بيع جهاز كروم كاست الخاص ببث المحتوى من قوقل على متاجرها الالكترونية، عادت الشركة لتسمح مجددًا ببيع الجهاز وذلك بعد نحو عام من وعدها بإعادة طرحه، وهو ما يجعل من الأمر خبرًا سعيدًا للراغبين في شراء الجهاز بسهولة حول العالم.

كانت أمازون قد أعلنت عن قرار في 2015 بإيقاف بيع أي جهاز بث لا يدعم خدمتها برايم لبث المحتوى، هو الأمر الذي توقفت على إثره عن بيع كروم كاست؛ والحقيقة أن أمازون نفسها هي من كانت تتحكم بالأجهزة التي يمكنها عرض خدمة برايم، وفي ذلك الوقت لم تكن قوقل مرخصة لعرض خدمة برايم على كروم كاست مما أدى لتوقف بيعه.

واعتبرت تلك الخطوة ملتوية من أمازون وقتها لتسليط الضوء على أجهزة بث المحتوى الخاصة بها وتحديدًا أجهزة Fire TV، حيث أن عدم وجود أجهزة غيرها على المتجر سيساهم بشكل كبير في إقناع المستخدم بشرائها.

لكن المهم الآن هو إمكانية شراء كروم كاست عبر المتجر بسعر 35$ لنسخة الجيل الثالث، وسعر 69$ لنسخة ألترا.

التدوينة أمازون تعيد بيع كروم كاست على متاجرها بعد 3 سنوات من التوقف ظهرت أولاً على عالم التقنية.