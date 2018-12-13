احتفاظ بأجزاء وأنسجة بشرية.. تعرف على "أفظع جريمة" في جنوب إفريقيا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press جنوب أفريقيا - أرشيفية

أصدرت محكمة في جنوب أفريقيا الأربعاء، حكمًا بالسجن مدى الحياة على رجلين بعد اتهامهما بقتل شابة، تبلغ من العمر 24 عاما، والاحتفاظ بأجزاء وأنسجة بشرية.

ووصف القاضي "بيتر أولسن" المتهمين، اللذين ارتكبا جريمة قتل شابة تبلغ من العمر 24 عاما، وتقطيعها وتمزيقها، بأنها "أفظع جريمة" بحق البشر، وفقا لـ"سكاي نيوز".

والمتهمان هما "نينو مباثا"، 33 عامًا، وزميله "لونيساني ماغوباني"، 32 عامًا، أما الضحية فهي "زانيلي هلاتشوايو"، وكانا قد ارتكبا الجريمة العام الماضي، وفقًا لما ذكرته صحيفة "جارديان" البريطانية.

واعتقل مباثا، الذي يعمل معالجًا تقليديًا، بعدما سلم نفسه للسلطات في إيستكورت في مقاطعة كوازولو-ناتال، وكان يحمل حقيبة تحتوي على بقايا بشرية عبارة عن رجل وذراع امرأة.