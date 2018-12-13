شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: وجود 5000آلاف جندى إماراتى مع القوات اليمنية شكل ضغطا على الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف قرقاش، أن جهود المملكة العربية السعودية ، لضمان الاستقرار والتعاون فى البحر الأحمر ملهمة، مؤكدا عقب الاجتماع الوزارى التشاورى للدول الإفريقية والعربية المشاطئة على البحر الأحمر بمدينة الرياض أمس ، أن المبادرة فى حد ذاتها نجاح دبلوماسى لدول المنطقة تقوده الرياض بجهد وحرفية، هذا التطور الواعد يعزز السلام والازدهار فى المنطقة".

وقد توصلت مشاورات السويد إلى اتفاق الحديدة الذى أعلنته اليوم من مدينة ريمبو السويدية، ونص على عدة نقاط أبرزها وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانيها الحديدة ، الصليف ، رأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء خلال 14 يوما، والانسحاب الكامل للحوثيين من المدينة فى المرحلة الثانية إلى مواقع خارج حدود المدينة الشمالية خلال 21 يوما من الاتفاق .