شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان ورئيس وزراء تونس يشهدان توقيع اتفاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الذى يزور المملكة حاليا، توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين حكومتى البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال استقبال الملك سلمان، لرئيس الوزراء التونسى فى قصر (العوجا) بالدرعية.. موضحة أنه تم توقيع اتفاقية قرض مشروع التنمية الفلاحية المندمجة فى جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية) بين الصندوق السعودي للتنمية وتونس، واتفاقية قرض مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت، ومذكرة تفاهم منحة السعودية لمشروع صيانة جامع الملك عبدالعزيز في العاصمة تونس.

من جانبها، ذكرت الحكومة التونسية - في بيان اليوم - أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - سبل دعم وتشجيع الاستثمار والتعاون الأمني والعسكري لمجابهة مخاطر التطرف والإرهاب وتبادل التجارب والخبرات في المجالات العلمية والثقافية، إضافة إلى مناقشة آفاق التعاون بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك عربيا وإقليميا ودوليا، إلى جانب الاستعدادات الجارية لاحتضان تونس فعاليات الدورة العادية الـ 30 للقمة العربية في مارس القادم.

وأشارت رئاسة الحكومة التونسية إلى أن الاتفاقيتين ومذكرة لتفاهم تبلغ قيمتها 350 مليون دينار تونسي.

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