شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى: السعودية ستساعد لبنان اقتصاديا بمجرد تشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى اليوم الخميس أن السعودية ستساعد لبنان اقتصاديا بمجرد تشكيل حكومة جديدة. وقال الحريرى فى مؤسسة تشاتام هاوس فى لندن "بمجرد أن نشكل الحكومة، سترون السعودية تتخذ بعض الخطوات الجادة باتجاه لبنان ومساعدته اقتصاديا".

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