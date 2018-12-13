شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليمن يأسف لعدم التوصل لاتفاق ملموس لتحسين الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى اليوم الخميس بالاتفاق الذى دعمته الأمم المتحدة وتم التوصل إليه خلال محادثات السلام فى السويد بشأن الحديدة. لكن اليمانى قال فى كلمة فى ختام المحادثات قرب ستوكهولم إنه يأسف لأن المشاورات لم تسفر عن اتفاق ملموس لتحسين الاقتصاد اليمنى الذى انهار بعد حرب دامت نحو أربع سنوات.

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