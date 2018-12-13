شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى: مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة فى مراحلها الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى اليوم الخميس،إنه يأمل فى تشكيل حكومة جديدة بحلول نهاية العام، وذلك بعد سبعة أشهر من الانتخابات العامة.

وقال الحريرى الذى كان يتحدث فى تشاتام هاوس فى لندن إن المفاوضات بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة فى مراحلها الأخيرة.