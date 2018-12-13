شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمنى: الميليشيا تعنتت فى الاتفاقيات الاقتصادية ورفضت مبادرة مطار صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى إن الحوثى رفض مبادرة درة الحكومة اليمينة الخاصة بمطار صنعاء والتى تنص على أن يكون مطار عدن نقطة استقبال القادمين من صنعاء ومنها إلى جميع الدول وهو مازالت ترفضه الميليشيا، حسبما أوردت العربية.

كما أكد اليمانى ، أن الميليشيا تعنتت خلال المشاورات فيما يخص الجانب الاقتصادى الذى كان سيسهل صرف رواتب للموظفين متأخرة منذ سنوات.

وقد اختتتمت مشاورات السلام اليمنينة فى ريمبو السويدية أعمالها اليوم بعد أن استمرت أسبووعا وتوصلت لاتفاق بشأن الحديدة.