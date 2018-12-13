وزارة الهجرة تنشر فيديو مؤتمر "مصر تستطيع" بالتعليم بمشاركة 30 عالما

وبحسب بيان للوزارة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، يضم المؤتمر 30 عالما خبيرا مصريا بالخارج في مجالات التعليم المختلفة، ويناقش كل السبل الممكنة لتطوير التعليم في مصر والنهوض به، وذلك من خلال تجاربهم وخبراتهم العميقة في تطوير المنظومات التعليمية بمختلف دول العالم.
وأضاف البيان أن المؤتمر يأتي بالتماشي مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2019 عام التعليم، ضمن استراتيجية مصر لبناء الإنسان المصري، وهي الركيزة الأساسية في عمليات التنمية المستدامة مصر 2030.
وأكدت الوزارة أن مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" وضع نصب عينيه دعوة علماء وخبراء مصريين ممن تخصصوا ونبغوا في تحديث نظم التعليم، وتدريب المعلمين والطلاب على النظم الجديدة، والتي تلعب التكنولوجيا الحديثة، والوسائل الرقمية دورا بارزا فيها، وقد سمحت ارتباطات عدد من العلماء المصريين في الخارج ممن حققوا نجاحات دولية بالحضور للمساهمة بآرائهم في المؤتمر.
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