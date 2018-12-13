اليماني: اتفاق الحديدة إنجاز لأنه يتضمن انسحاب الحوثيين للمرة الأولى منذ "الانقلاب"

ريمبو — سبوتنيك. وأعرب اليماني في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عن تطلعه أن يمارس المجتمع الدولي المزيد من الضغط على الحوثيين لتنفيذ الاتفاقات.

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وقال إن "اتفاقات تبادي الأسرى واتفاق الحديدة هي اتفاقات افتراضية لأننا نفترض أن الطرف الآخر سيطلق سراح المعتقلين وسينسحب من الحديدة".

وأضاف "نتطلع أن يمارس المجتمع الدولي مزيدا من الضغط على "الطرف الانقلابي"، مشيرا إلى أن "اتفاق الحديدة إنجاز لأنه يتضمن انسحاب الحوثيين للمرة الأولى منذ "الانقلاب""، بحسب "رويترز".

وأكد أن مشاركة الحكومة اليمنية في أي مباحثات قادمة مشروطة بتنفيذ الاتفاقات الحالية، حيث قال " نرحب بدعوة المبعوث اليمني لإقامة جولات مباحثات قادمة لكن سنذهب بشرط تنفيذ ما تم الاتفاق عليه الآن".

وحول الملف الاقتصادي، قال اليماني " لم يتم التقدم في الملف الاقتصادي بسبب إيقاف الحوثيين دفع الرواتب وفق قوائم 2014".

وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، يوم الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات فرصة قائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.