الحريري يكشف عن خطوة واحدة ستؤدي إلى قرار سعودي مهم

وقال الحريري من لندن "بمجرد أن نشكل الحكومة، سترون السعودية تتخذ بعض الخطوات الجادة باتجاه لبنان ومساعدته اقتصاديا".

وتابع الحريري "العلاقات جيدة مع المملكة، وهناك عدد من الاتفاقات التي سيتم توقيعها مع المملكة فور تشكيل الحكومة".

وشدد الحريري على أنه "رجل صبور ومستعد للانتظار لإيجاد الحل من أجل تأليف الحكومة. أنا متأكد أننا سنصل إلى حكومة قريبا".

وأوضح الحريري أن الحكومة ستشكل قريبا، لأن الجميع يعلم أن الاستقرار الاقتصادي "أهم من أية أجندة سياسية".

وجرى تكليف الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في أيار/ مايو الماضي، بعد إجراء أول انتخابات برلمانية في البلاد منذ تسع سنوات.

وأكمل الحريري "منذ مايو/ أيار لم أوفر جهدا لتشكيل الحكومة وتأمين تمثيل عادل فيها، ولبنان لا يستطيع الاستمرار من دون حكومة نأمل أن تتشكل قريبا".

وأتم الحريري "لبنان يعيش في منطقة صعبة ومعقدة، لذلك علينا ان نعمل جاهدين لتفادي توسع النزاعات والتصعيد".

وحالت الخلافات السياسية متعددة المستويات دون إتمام عملية التشكيل الحكومي، التي اصطدمت بعقد كثيرة، وتدور العقدة الرئيسية في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة حول ما يسمى بتمثيل النواب السنة المستقلين، وهم ستة أعضاء في البرلمان اللبناني مقرّبون من "حزب الله"، الذي يصرّ على تمثيلهم بوزير واحد في التشكيلة الحكومية الجديدة.